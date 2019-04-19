2019-04-19T16:22:18+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на "Сиреневый вечер"

Гости смогут посадить свой цветок в Ивановке
Ирина БУРЯКОВА
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18 мая в Уваровском районе в деревне Ивановка в музее-усадьбе Сергея Рахманинова состоится "Сиреневый вечер". Программа мероприятий начнет свою работу в 15:00 и продлится до 21:00. Посетителям представят новые выставки, концерты, экскурсии и многое другое.

- Будут работать кафе и сувенирные лавки. Гости смогут поучаствовать в акции "Посади свой цветок в Ивановке", - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

В концертах классической музыки примут участие лауреаты VII Всероссийского фестиваля-конкурса "Музыкальный подснежник", студенты Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, Волгоградской консерватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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