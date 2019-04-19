Тамбовскую Пушкинскую библиотеку посетил почетный гость

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-19T15:56:21+03:00

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Сегодня, 19 апреля, известный актер театра и кино, уроженец Тамбова Анатолий Лобоцкий побывал в Пушкинской библиотеке. Он пришел туда не с пустыми руками, а с двумя пригласительными билетами на два лица в московский Театр им. Владимира Маяковского, которые достанутся победителю квеста «Библионочи». Поездку в столицу счастливчику организует депутат Государственной Думы Тамара Фролова.

- Это замечательно, что существует такой праздник, и я вдвойне рад, что имею честь быть его партнером в родном для меня городе, в библиотеке, с которой меня многое связывает, где долгое время работала моя мама. Книги для меня всегда были, есть и будут одним из главных достояний человечества, - сказал актер.

Напомним, что сегодня в главной читальне региона в 19:00 пройдет ежегодный фестиваль «Библионочь». Акция будет приурочена к Году театра в России.

Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU