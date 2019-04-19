2019-04-19T15:46:46+03:00
Общество

За год в Тамбовской области выявили около 40 детей, страдающих алкоголизмом

337 больных в регионе впервые обратились за наркологической помощью
Ирина БУРЯКОВА
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19 тысяч 265 заболеваний психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, зарегистрировали врачи за 2018 год у населения Тамбовской области. Как и в предыдущие годы, более 80% от общего числа таких заболеваний - 88,5% - это алкоголизм и алкогольные психозы. В прошлом году за наркологической помощью впервые обратились 337 больных алкоголизмом.

В возрастной структуре заболеваемости алкоголизмом на Тамбовщине преобладает население трудоспособного возраста от 20 до 59 лет, из них 19,3% - женщины.

- Число детей в возрасте до 17 лет с впервые установленным диагнозом наркологического расстройства в 2018 году составило 43 человека, из них 86% - лица с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление алкоголя», - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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