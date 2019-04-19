«Белая ленточка» объединила тамбовских школьников и студентов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-19T14:14:59+03:00

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В рамках ежегодной областной акции «Белая ленточка» 180 школьников и студентов собрались, чтобы в танце выразить солидарность с людьми разных национальностей, вероисповеданий и культур. Флешмоб «Мы - единое целое!» состоялся 18 апреля Центре развития творчества детей и юношества.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

- Акция проводится в целях профилактики распространения идей экстремизма и воспитания чувства толерантности у несовершеннолетних, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Белая лента - это символ мирной гражданской жизни, чистого сердца, толерантности, борьбы с насилием и несправедливостью.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

Ежегодно в рамках акции «Белая ленточка» проводятся тысячи мероприятий, которые объединяют все образовательные организации Тамбовской области.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU