2019-04-19T14:14:59+03:00
Общество

«Белая ленточка» объединила тамбовских школьников и студентов

Ребята разных национальностей и вероисповеданий провели флешмоб
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: управление образования и науки Тамбовской областиФото: управление образования и науки Тамбовской области
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В рамках ежегодной областной акции «Белая ленточка» 180 школьников и студентов собрались, чтобы в танце выразить солидарность с людьми разных национальностей, вероисповеданий и культур. Флешмоб «Мы - единое целое!» состоялся 18 апреля Центре развития творчества детей и юношества.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

- Акция проводится в целях профилактики распространения идей экстремизма и воспитания чувства толерантности у несовершеннолетних, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Белая лента - это символ мирной гражданской жизни, чистого сердца, толерантности, борьбы с насилием и несправедливостью.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

Ежегодно в рамках акции «Белая ленточка» проводятся тысячи мероприятий, которые объединяют все образовательные организации Тамбовской области.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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