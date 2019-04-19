В Тамбовской области мужчина пытался «откупить» своего родственника от уголовного наказания
Жителя города Уварово поймали с поличным при передаче взятки
Изменить размер текста:
В городе Уварово при передаче взятки сотруднику полиции был задержан мужчина. Установлено, что 44-летний местный житель в служебном кабинете полицейского, предложил ему денег за непривлечение своего родственника к уголовной ответственности. Однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о случившемся коллегам.
- Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU