В Тамбовской области мужчина пытался «откупить» своего родственника от уголовного наказания

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-19T12:17:28+03:00

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В городе Уварово при передаче взятки сотруднику полиции был задержан мужчина. Установлено, что 44-летний местный житель в служебном кабинете полицейского, предложил ему денег за непривлечение своего родственника к уголовной ответственности. Однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался и сообщил о случившемся коллегам.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU