2019-04-19T12:01:09+03:00
Общество

В Тамбовскую области привезли 105 благородных оленей из Германии

Их доставили в Сосновский район
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о ввозе на территорию Тамбовской области партии племенных благородных оленей из Германии. Животных завезли на фермерское хозяйство, расположенное в Сосновском районе.

- Все животные прибыли в удовлетворительном состоянии, без клинических признаков заболеваний и травм, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время все 105 оленей помещены на 30-дневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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