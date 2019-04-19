В Тамбовскую области привезли 105 благородных оленей из Германии
Их доставили в Сосновский район
Фото: архив КПФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о ввозе на территорию Тамбовской области партии племенных благородных оленей из Германии. Животных завезли на фермерское хозяйство, расположенное в Сосновском районе.
- Все животные прибыли в удовлетворительном состоянии, без клинических признаков заболеваний и травм, - отмечают в ведомстве.
В настоящее время все 105 оленей помещены на 30-дневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU