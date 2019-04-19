В Тамбовскую области привезли 105 благородных оленей из Германии

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-19T12:01:09+03:00

Их доставили в Сосновский район

Изменить размер текста: A A

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о ввозе на территорию Тамбовской области партии племенных благородных оленей из Германии. Животных завезли на фермерское хозяйство, расположенное в Сосновском районе.

- Все животные прибыли в удовлетворительном состоянии, без клинических признаков заболеваний и травм, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время все 105 оленей помещены на 30-дневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU