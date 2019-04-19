2019-04-19T11:46:11+03:00
Происшествия

Бывшего вице-мэра Тамбова осудили за превышение должностных полномочий

Юрий Дубовик совершил преступление, когда занимал должность директора МУП «ТИС»
Ксения АЛЕШИНА
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Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор по уголовному делу, возбуждение которого было инициировано прокуратурой района, в отношении экс-директора МУП «Тамбовинвестсервис» Юрия Дубовика. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- В суде установлено, что занимая должность генерального директора муниципального унитарного предприятия «Тамбовинвестсервис», и зная, что представителями юридического отдела МУП «ТИС» в апелляционном порядке обжаловано решение Арбитражного суда Тамбовской области об удовлетворении требований ресурсоснабжающей организации к МУП «ТИС» о взыскании задолженности по оплате поставки тепловой энергии в размере 511 млн. рублей, подсудимый, тем не менее, принял решение о привлечении для участия в суде апелляционной инстанции адвоката Орловской военной коллегии. - комментируют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Для оплаты его услуг, без согласования с учредителем в лице Тамбовской городской Думы, были заключены гражданско-правовые договоры на оказание юридических услуг на сумму 12 млн.700 тысяч рублей. По указанию обвиняемого, денежные средства в размере более 6 млн. рублей с расчетного счета МУП «ТИС» были переведены в адрес ООО «Управдом 68», а оттуда - на расчетный счет ООО «ПЕГАС». Последнее, в свою очередь, перечислило 1 млн. рублей в адрес Орловской военной коллегии адвокатов, а оставшуюся сумму - на расчетные счета фирм «однодневок» под предлогом оплаты товаров, работ и услуг.

Вышеуказанное решение Арбитражного суда о взыскании с МУП «ТИС» задолженности по оплате поставки тепловой энергии в размере 511 млн. рублей было оставлено вышестоящими судами без изменения.

Суд приговорил Дубовика к 70 тысячам рублей штрафа, размер которого был снижен до 30 тысяч рублей из-за нахождения осужденного в период предварительного расследования под стражей и под домашним арестом.

Напомним, что Юрий Дубовик с июня 2016 по май 2017 года занимал должность заместителя главы администрации города Тамбова и курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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