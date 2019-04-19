2019-04-19T10:54:19+03:00
Происшествия

В Тамбове на Никифоровской в пятиэтажке сгорела квартира

Пострадали три женщины, включая 80-летнюю пенсионерку
Ксения АЛЕШИНА
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Причина пожара устанавливаетсяПричина пожара устанавливается
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Вчера, 18 апреля, в 20:01 на пульт дежурного ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области» поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Никифоровской.

Спасателям удалось потушить огонь к девяти вечера. В результате пожара в квартире полностью выгорела комната размером 27 м². Имеются пострадавшие, три женщины: 80, 45 и 51 лет.

- На месте пожара работали: два отделения ПСЧ-3, два отделения СПСЧ-1, 1 АЛ-3 ПСЧ, 1 АЛ-1 СПСЧ, дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Тамбову. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 18 человек и 6 единиц техники. Причина возникновения пожара уточняется, - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Фото: podslushano.v.tambove в instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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