2019-04-19T10:20:50+03:00
Происшествия

22-летняя девушка пострадала в ДТП в Тамбовской области

Водитель «Mazda 3» врезался в «Lada Granta»
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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18 апреля около девяти часов вечера в городе Котовске на улице Октябрьской в районе дома №33 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Mazda 3», 29-летний мужчина, при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток допустил столкновение с автомобилем «Lada Granta» под управлением 23-летнего парня, который двигался по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадала пассажир автомобиля «Lada Granta» - 22-летняя девушка, ее доставили в Тамбов в больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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