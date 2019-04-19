В Тамбове «Renault Megane» врезался в «ВАЗ 2131»: пострадали 2 человека

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-19T10:03:55+03:00

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18 апреля около десяти часов утра в Тамбове на улице Гиляровского в районе дома №71 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Renault Megane», 31-летний мужчина, при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2131» под управлением 37-летнего мужчины, который двигался по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «Renault Megane и пассажир - 28-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU