2019-04-19T09:43:24+03:00
Происшествия

На Тамбовщине полицейские изъяли у предпринимателя одежду с признаками контрафакта

Это спортивные костюмы и обувь с наименованиями известных брендов
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в полицию поступила информация, что в одном из магазинов районного поселка Мордово торгуют спортивными товарами с признаками контрафакта. Полицейские выехали на место торговли и провели проверку.

- Предприниматель была опрошена сотрудниками полиции, предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар женщина не смогла, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

110 единиц товара - спортивные костюмы, обувь с наименованиями известных брендов - было изъято сотрудниками мордовской полиции.

- Вещи направлены на специальное исследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение. Предприниматель, допустившая нарушения закона, будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ведомстве.

Сообщить о реализации товаров с признаками контрафакта можно по телефону доверия УМВД по Тамбовской области: 79-09-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове на Никифоровской в пятиэтажке сгорела квартира
22-летняя девушка пострадала в ДТП в Тамбовской области
В Тамбове «Renault Megane» врезался в «ВАЗ 2131»: пострадали 2 человека
Тамбовчанка «помогала» иностранцам успешно сдавать экзамены, чтобы они могли остаться в стране
Два тамбовских лицея вошли в топ-20 школ ЦФО по количеству поступивших в ведущие вузы России
Тамбовская семья, в которой родилась тройня, получила почти 4 млн рублей на жилье
Тамбовчане проверят знания по истории Великой Отечественной войны
Тамбовчанина суд приговорил к обязательным работам за неуплату алиментов
Двое парней украли памятник с кладбища в тамбовском селе
Тамбовчанин серьезно пострадал при падении с мопеда
В Тамбовской области резко увеличился прожиточный минимум
Отопительный сезон на Тамбовщине подходит к концу
На Тамбовщине мужчину осудили за порновидео в соцсети
В Тамбове задержали вандала, повредившего остановочный павильон
В Тамбовской области мужчина угрожал бывшей жене убийством
В автомобиле тамбовчанки нашли героин