На Тамбовщине полицейские изъяли у предпринимателя одежду с признаками контрафакта

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-19T09:43:24+03:00

Это спортивные костюмы и обувь с наименованиями известных брендов

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Несколько дней назад в полицию поступила информация, что в одном из магазинов районного поселка Мордово торгуют спортивными товарами с признаками контрафакта. Полицейские выехали на место торговли и провели проверку.

- Предприниматель была опрошена сотрудниками полиции, предоставить сопроводительные документы на реализуемый товар женщина не смогла, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

110 единиц товара - спортивные костюмы, обувь с наименованиями известных брендов - было изъято сотрудниками мордовской полиции.

- Вещи направлены на специальное исследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение. Предприниматель, допустившая нарушения закона, будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ведомстве.

Сообщить о реализации товаров с признаками контрафакта можно по телефону доверия УМВД по Тамбовской области: 79-09-54.

ИСТОЧНИК KP.RU