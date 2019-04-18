Тамбовчанка «помогала» иностранцам успешно сдавать экзамены, чтобы они могли остаться в стране

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-18T18:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летняя тамбовчанка «помогала» иностранцам получить возможность на законных основаниях остаться в нашем регионе. Как рассказали в региональной прокуратуре, женщина работала тестером в одном из учебных центров города Тамбова, она принимала так называемый комплексный экзамен на на знание русского языка как иностранного, истории России и основ законодательства РФ. Но делала это формально, тестер сама передавала экзаменующимся ответы на вопросы и оказывала им всяческое содействие.

Выяснилось, что помогали педагогу двое уроженцев Республики Узбекистан. Именно они подыскивали и приводили в центр иностранцев, которые либо плохо говорили на нашем языке, либо совсем не говорили на нем. От своих «клиентов» мужчины получали деньги, которые передавали тестеру. Успешное прохождение испытаний гарантировало зарубежным «гостям» получение сертификата, что в дальнейшем служило основанием для выдачи им патента на работу, вида на жительство и права на временное проживание.

- В период с марта по ноябрь 2017 года злоумышленники вышеуказанным способом организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 20 граждан республик Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Противоправная деятельность группы пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Всем троим в итоге предъявили обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, группой лиц, по предварительному сговору). 18 апреля в Ленинском районном суде города Тамбова огласили приговор. Тамбовчанка получила наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 400 тысяч рублей. Двух ее помощников приговорили к 3-м годам лишения свободы лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в 300 и 100 тысяч рулей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU