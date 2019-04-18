Два тамбовских лицея вошли в топ-20 школ ЦФО по количеству поступивших в ведущие вузы России

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-18T17:33:06+03:00

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Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило ТОП-20 школ ЦФО по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, куда попали две тамбовские школы. Это лицеи №14 (четвертое место) и №29 (13-е место).

Как сообщает управление образования и науки Тамбовской области, в аналогичном рейтинге, но уже на федеральном уровне, данные учебные заведения расположились в топе-300 на 102 и 219 позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU