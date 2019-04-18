Тамбовчане проверят знания по истории Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-18T16:24:33+03:00

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Тамбов примет участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 26 апреля. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, разработанных учеными Военного университета Министерства обороны.

- Инициаторами акции выступают Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации и Российское военно-историческое общество. На территории нашего региона проведение теста курирует Молодежный парламент Тамбовской области. Тест по истории Великой Отечественной войны - это оценка знаний россиян, соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан об истории победы над фашизмом. Герои, даты, знаковые периоды войны, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

На следующей неделе организаторы назовут площадки, где тамбовчане смогут проверить свои знания. Подробности об акции станут известны после 21 апреля на сайте федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» - www.кдгр.рф. Кстати, на этом ресурсе тест можно будет написать онлайн.

Более подробную информацию о проведении акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в Тамбове готовы предоставить в отделе общего образования управления образования и науки Тамбовской области (тел.: 79-23-24) и региональный координатор теста Азизджан Азиманухов (тел.: 79-01-70).

ИСТОЧНИК KP.RU