Двое парней украли памятник с кладбища в тамбовском селе

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-18T15:38:01+03:00

Молодые люди сдали его на металлолом

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В дежурную часть отдела полиции МОМВД России «Первомайский» 17 апреля обратилась женщина. Она рассказала, что с могилы ее родственника, которая находится на кладбище села Иловай-Бригадирское в Тамбовской области, неизвестные украли металлический памятник и часть железной ограды.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли следы. Участковым уполномоченным был выявлен круг лиц, ранее совершавших аналогичные преступления. В итоге выяснилось, что кражу совершили два молодых человека 22 и 20-ти лет, проживающих в соседнем поселке Заводском.

Участковый установил, что преступление было совершено парнями по предварительному сговору еще в октябре прошлого года. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома, а деньги потратили на личные нужды.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU