2019-04-18T15:23:49+03:00
Происшествия

Тамбовчанин серьезно пострадал при падении с мопеда

44-летний мужчина не справился с управлением
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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пострадавший управлял мопедом без правпострадавший управлял мопедом без правФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал водитель двухколесного транспорта, произошла 17 апреля в 17 часов 35 минут на улице 60 лет СССР около дома №1 села Новоархангельское Первомайского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 44-летний водитель мопеда «Вираго», не имевший права, не справился с управлением и его мопед опрокинулся.

- В результате мужчина получил многочисленные травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ им. С.С.Брюхоненко города Мичуринска, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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