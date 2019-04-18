2019-04-18T14:40:03+03:00
Общество

В Тамбовской области резко увеличился прожиточный минимум

Повышение составило в среднем 700 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области определили прожиточный минимум за I квартал 2019 года. По сравнению с предыдущим расчетным периодом (IV кварталом) он значительно вырос. Если в конце 2018 года прожиточный минимум в среднем на душу населения составлял 8 722 рубля, то сейчас — 9 404 рубля, то есть на 682 рубля больше. В таких же пределах увеличился прожиточный минимум для трудоспособного населения и детей. Для первой категории прожиточный минимум увеличился с 9 515 рублей до 10 239 рублей (на 724 рубля). Для детей минимум составляет теперь 9 273 рубля, вместо 8565 рублей в конце 2018 года (рост 708 рублей). В меньшей степени увеличение коснулась «минималки» для пенсионеров. Прожиточный минимум этой категории вырос с 7 373 рублей до 7 927 рублей (рост 554 рубля).

Напомним, что величина прожиточного минимумам используется для расчета социальных пособий, а также для оценки уровня жизни при разработке и реализации социальных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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