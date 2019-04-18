Отопительный сезон на Тамбовщине подходит к концу

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-18T14:16:56+03:00

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К понедельнику, 22 апреля, в Тамбовской области должна установиться устойчивая теплая погода. В этот день, по информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства отопительный период завершится в большинстве муниципальных образований региона. Отметим, что некоторых городах и районах отопление уже отключили.

- На данный момент постановления (распоряжения) о завершении отопительного периода приняты в восьми муниципальных образованиях региона. Первым, еще 12 апреля, отопительный сезон завершил Кирсановский район. Батареи остыли в многоквартирных домах, а в бюджетных учреждениях, на объектах социальной сферы они будут теплыми до 26 апреля, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В таких городах, как Кирсанов и Уварово, а также в Петровском, Пичаевском и Староюрьевском районах отопление отключили 15 апреля. При этом на объектах социальной сферы отопительный сезон продлен до 19 апреля, а в Староюрьевском районе - до 26 апреля.

Известно, что в 22 муниципальных образованиях Тамбовской области постановления (распоряжения) администраций о завершении отопительного периода будут приняты до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU