2019-04-18T13:50:11+03:00
Происшествия

На Тамбовщине мужчину осудили за порновидео в соцсети

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно
Ксения АЛЕШИНА
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Жердевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Как установил суд, в период с июля 2018 по март 2019 года подсудимый через свой сотовый телефон на своей личной страничке в социальной сети «ВКонтакте», открытой в свободном доступе для интернет-пользователей, разместил порнографические видеофайлы. Таким образом он предоставил неопределенному кругу лиц возможность их просмотра и копирования.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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