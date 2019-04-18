В Тамбове задержали вандала, повредившего остановочный павильон

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-18T13:20:28+03:00

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Утром 17 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что ночью кто-то разгромил остановочный павильон «Улица Московская» в Тамбове. Неизвестный разбил стекло повышенной прочности, из которого был изготовлен павильон.

Полицейские немедленно начали поиски вандала. И уже через несколько часов личность злоумышленника установили.

- Им оказался 17-летний учащийся многопрофильного лицея, проживающий в областном центре, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Злодеяние он совершил 16 апреля в 22:30.

Сотрудники полиции возбудили в отношении молодого человека уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

ИСТОЧНИК KP.RU