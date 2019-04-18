2019-04-18T12:50:20+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина угрожал бывшей жене убийством

В руках у него был нож
Ксения АЛЕШИНА
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39-летняя жительница города Уварово обратилась в дежурную часть полиции 17 апреля и сообщила, что ее пытался убить бывший муж. По ее словам, экс-супруги встретились в половину восьмого утра. Беседа между переросла в конфликт, после чего мужчина на почве личных неприязненных отношений стал угрожать женщине ножом.

Полицейские при проведении оперативных мероприятий задержали злоумышленника. Вещественное доказательство — нож, был изъят и отправлен на экспертизу.

- Задержанного доставили в отдел полиции, получены признательные показания. В настоящее время в отношении него о ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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