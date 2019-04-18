В автомобиле тамбовчанки нашли героин
Женщина рассказала полицейским, что привезла наркотик из Москвы
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17 апреля около 11 часов вечера при въезде в город Моршанск сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль «Фольксваген Поло». За рулем машины находилась 33-летняя жительница села Сокольники Моршанского района. Во время досмотра в автомобиле в сумке женщины стражи порядка обнаружили три полимерных пакета с героином общим весом около 10 граммов.
- Автоледи пояснила, что наркотик в столь крупном размере приобрела в Москве через тайник-закладку для личных нужд, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU