Ситуация по заболеванию бешенством в Тамбовской области остается напряженной
9 случаев заболеваний животных бешенством зафиксировали специалисты в Тамбовской области в первом квартале текущего года. Смертельную инфекцию выявили у 2 лис, 1 собаки, 4 кошек и 2 сельскохозяйственных животных - в Тамбове, Староюрьевском, Бондарском, Пичаевском и Рассказовском районах.
- За 3 месяца 2019 года количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов животными возросло на 5% и составило 583, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Число укусов, нанесенных дикими животными, увеличилось на 1 случай и составило 16.
В контакте с животными, заболевшими бешенством, по данным ведомства, были 27 человек, в том числе 1 ребенок. В инфекционных очагах провели противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизацию.
Случаев заболевания бешенством среди людей в регионе не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU