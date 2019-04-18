Ситуация по заболеванию бешенством в Тамбовской области остается напряженной

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-18T12:05:03+03:00

В контакте с заболевшими животными были 27 человек

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9 случаев заболеваний животных бешенством зафиксировали специалисты в Тамбовской области в первом квартале текущего года. Смертельную инфекцию выявили у 2 лис, 1 собаки, 4 кошек и 2 сельскохозяйственных животных - в Тамбове, Староюрьевском, Бондарском, Пичаевском и Рассказовском районах.

- За 3 месяца 2019 года количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов животными возросло на 5% и составило 583, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Число укусов, нанесенных дикими животными, увеличилось на 1 случай и составило 16.

В контакте с животными, заболевшими бешенством, по данным ведомства, были 27 человек, в том числе 1 ребенок. В инфекционных очагах провели противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизацию.

Случаев заболевания бешенством среди людей в регионе не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU