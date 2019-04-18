Самый богатый депутат тамбовской облдумы заработал за год 128 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-18T11:38:07+03:00

Народные избранники отчитались о доходах за прошлый год

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Депутаты Тамбовской областной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно налоговым декларациям народных избранников, самым состоятельным депутатом регионального заксобрания по итогам 2018 года стал генеральный директор ОАО «Мордовский элеватор» Виктор Тарабрин. Его доход составил 128 миллионов 410 тысяч рублей.

На втором месте по уровню доходов оказалась руководитель рассказовского предприятия «Элегант Леди» Лидия Гурова. В 2018 году она заработала 76 миллионов 741 тысячу рублей.

На третьем месте рейтинга с доходом 37,5 миллионов рублей находится генеральный директор ОАО «Агропроминвест» и генеральный директор АО МПК «Максимовский» Сергей Максимов.

Замыкают пятерку лидеров «единоросс» член комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы Александр Орионов, доход которого составил 24,7 миллиона рублей и избранный по списку Тамбовского областного отделения «Коммунистическая партия Российской Федерации», президент АО «Октябрьское» Александр Жалнин, он заработал в 2018 году чуть меньше 20 миллионов рублей.

Самым небогатым депутатом регионального заксобрания стал член партии «Единая Россия» Сергей Алёшкин. Его годовой доход составил 381 тысячу рублей.

Немного больше – 421 тысячу рублей, заработал зампредседателя комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства облдумы Борис Попов.

Нина Косачёва (заведующая Алгасовским филиалом МБУК РЦ КДД, хормейстер народного коллектива «Вольницы») получила в прошлом году доход в размере 758 тысяч рублей.

Замдиректора по работе с молодёжью МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» Елена Федорова заработала в 2018 году 832 тысячи рублей. Доход «коммуниста» Виктора Полежаева составил 864 тысячи рублей.

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин задекларировал в 2018 году доход в размере 4 миллиона 233 тысячи рублей. Доход первого заместителя председателя регионального заксобрания Владимира Карева составил почти 3 миллиона рублей. Еще один зампредседателя облдумы Ирина Тен заработала в прошлом году 2 миллиона 405 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU