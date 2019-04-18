Парня, забившего до смерти своего отца на трассе в Тамбовской области, поместили в психиатрический стационар

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-18T10:59:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тамбовщине суд вынес приговор 18-летнему жителю Ростовской области, который до смерти избил своего 58-летнего отца. По данным СУ СК по Тамбовской области, вечером 30 апреля 2018 года житель Ростовской области, управляя отечественным легковым автомобилем, вместе с 18-летним сыном ехал в Рязань для торговли искусственными цветами и солнцезащитными очками. Во время движения его сын, находясь под воздействием таблеток-миорелаксантов, стал неадекватно себя вести и пытался выпрыгнуть на ходу из машины. После чего в районе 355-го километра автодороги М-6 «Каспий» на территории Первомайского района отец был вынужден остановиться. На улице сын стал избивать родителя. Противоправные действия молодого человека пресекли водитель и пассажир проезжавшего мимо автомобиля. В бессознательном состоянии 58-летнего ростовца доставили в Первомайскую ЦРБ, где через три дня скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы у молодого человека обнаруживаются психические и поведенческие расстройства, вызванные длительным употреблением миорелаксантов с синдромом зависимости, лишающие его возможности в момент совершения деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - отмечают в ведомстве. - В связи с этим на основании решения суда он будет проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU