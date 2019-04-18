2019-04-18T10:40:22+03:00
Общество

Улицу Августа Бебеля в Тамбове перекроют

Неудобства продлятся почти два месяца
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове с 18 апреля по 01 июня по улице Августа Бебеля на участке от дома 21 до улицы Советской будет прекращено движение транспорта. Это связано с проведением капитального ремонта тепловой сети.

- МУП «Тамбовтеплосервис» поручено разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений на период проведения работ, выставить ограждения и дорожные знаки на участке производства работ в соответствии со схемой, а также обеспечить освещение зоны проведения работ в темное время суток, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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