Улицу Августа Бебеля в Тамбове перекроют
Неудобства продлятся почти два месяца
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В Тамбове с 18 апреля по 01 июня по улице Августа Бебеля на участке от дома 21 до улицы Советской будет прекращено движение транспорта. Это связано с проведением капитального ремонта тепловой сети.
- МУП «Тамбовтеплосервис» поручено разработать схему установки временных дорожных знаков и ограждений на период проведения работ, выставить ограждения и дорожные знаки на участке производства работ в соответствии со схемой, а также обеспечить освещение зоны проведения работ в темное время суток, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU