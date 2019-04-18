2019-04-18T10:20:58+03:00
Происшествия

В Тамбове автобус №17 сбил пешехода

Молодому человеку понадобилась медицинская помощь
Ксения АЛЕШИНА
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Парень переходил дорогу в неположенном местеПарень переходил дорогу в неположенном местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Ново-лагерной около дома №29 города Тамбова 17 апреля в 08:18 произошло ДТП. Автобус №17, за рулем которого находился 54-летний водитель, сбил 25-летнего парня. Молодой человек переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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