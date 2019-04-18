2019-04-18T09:58:31+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области зарезал свою гражданскую жену

Удары ножом он наносил женщине в шею
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Котовска. Он обвиняется в убийстве своей гражданской супруги. Так, по информации СУ СК по Тамбовской области, вечером 17 февраля этот котовчанин во время бытового конфликта нанес 51-летней женщине несколько ударов ножом в область шеи, от которых она сразу скончалась.

- О произошедшем мужчина только через два дня рассказал родственникам, которые сразу обратились в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба ведомства. - Осенью прошлого года он уже нападал на сожительницу с ножом, причинив ей тяжкий вред здоровью, но тогда женщину удалось спасти.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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