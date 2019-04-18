Ночью в Тамбове столкнулись «семерка» и «десятка»
Один из водителей пострадал
ДТП произошло около трех часов ночи на ЗащитнойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 17 апреля примерно в три часа ночи на улице Защитной около дома №15 города Тамбова. Автомобиль «ВАЗ-2107», 21-летний водитель которого выезжал со второстепенной дороги на главную, столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2110». За рулем «десятки» находился 29-летний мужчина.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» получил телесные повреждения и самостоятельно обратился за медицинской помощью во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU