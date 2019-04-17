2019-04-17T18:02:42+03:00
Происшествия

В Тамбове напротив областной больницы полыхали дачи

Загорелись три домика
Ксения АЛЕШИНА
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В пожаре никто из людей не пострадалВ пожаре никто из людей не пострадал
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Сегодня, 17 апреля, около пяти часов вечера тамбовчан встревожили клубы черного густого дыма. Выяснилось, что напротив областной больницы на улице Московской загорелись дачи.

Как рассказали в региональном МЧС, огонь полностью уничтожил один домик, еще два пострадали частично. Человеческих жертв нет. Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

Фото и видео: AERO TAMBOV

Горят дачи в Тамбове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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