2019-04-17T17:54:55+03:00
Происшествия

30-летний житель Тамбовщины забил жену до смерти накануне ее 28-летия

Теперь он предстанет перед судом
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Никифоровского района. Он обвиняется в гибели своей супруги.

Так, по версии следствия, вечером 26 декабря 2018 года этот мужчина во время ссоры с женой в очередной раз стал обвинять ее в том, что она систематически употребляет спиртные напитки, не занимается воспитанием детей и домашним хозяйством, после чего избил женщину.

- От полученных в результате избиения травм головы потерпевшая через несколько дней скончалась дома накануне своего дня рождения. На следующий день ей исполнилось бы 28 лет, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кстати, ранее этот житель Тамбовщины уже привлекался к уголовной ответственности за причинение супруге телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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