Известный актер встретится с тамбовскими студентами

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-17T17:01:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина 20 апреля в 12:00 по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 6, ауд. 429, пройдет встреча с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Как сообщает пресс-служба Державинского вуза, гость поделится со студентами направления подготовки «Актерское искусство» факультета культуры и искусств своим творческим опытом.

Анатолий Лобоцкий родился в Тамбове в 1959 гоуд. В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, в 1985 году – Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).

После ГИТИСа Лобоцкого взяли в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где он работает по сегодняшний день. В 2000 году он снялся у режиссера Владимира Меньшова в мелодраматическом художественном фильме «Зависть богов», после чего удостоился приза за лучшую мужскую роль на IX Всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге. Эта кинокартина принесла нашему земляку широкую известность.

ИСТОЧНИК KP.RU