На Тамбовщине в восьмой раз пройдет ежегодный фестиваль «Пасхальный Свет»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-17T16:37:40+03:00

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С 28 апреля по 6 июня на Тамбовщине пройдет VIII фестиваль «Пасхальный Свет». В России же его проводят более 15 лет. Мероприятие торжественно откроет праздник для детей и юношества, который состоится 29 апреля в 11:00 на базе Тамбовского молодежного театра. Гостей ждет гала-концерт с участием детских самодеятельных коллективов области и воспитанников воскресных школ.

В тамбовском драматическом театре 30 апреля в 14:00 для гостей фестиваля устроят праздничный концерт творческих коллективов управления культуры и архивного дела области.

Как сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии, праздничные мероприятия Пасхального фестиваля затронут все муниципалитеты Тамбовской области, социальные, медицинские и образовательные учреждения, общеобразовательные организации, воинские части и исправительные учреждения.

Кроме того, в рамках Пасхального фестиваля пройдут книжные и творческие выставки, а также благотворительные акции.

ИСТОЧНИК KP.RU