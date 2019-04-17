На Тамбовщине в восьмой раз пройдет ежегодный фестиваль «Пасхальный Свет»
С 28 апреля по 6 июня на Тамбовщине пройдет VIII фестиваль «Пасхальный Свет». В России же его проводят более 15 лет. Мероприятие торжественно откроет праздник для детей и юношества, который состоится 29 апреля в 11:00 на базе Тамбовского молодежного театра. Гостей ждет гала-концерт с участием детских самодеятельных коллективов области и воспитанников воскресных школ.
В тамбовском драматическом театре 30 апреля в 14:00 для гостей фестиваля устроят праздничный концерт творческих коллективов управления культуры и архивного дела области.
Как сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии, праздничные мероприятия Пасхального фестиваля затронут все муниципалитеты Тамбовской области, социальные, медицинские и образовательные учреждения, общеобразовательные организации, воинские части и исправительные учреждения.
Кроме того, в рамках Пасхального фестиваля пройдут книжные и творческие выставки, а также благотворительные акции.
ИСТОЧНИК KP.RU