Пассажиров нелегально перевозили из Тамбова в Москву

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-17T16:03:45+03:00

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В Тамбове во время одного из мониторингов активисты проекта «Безопасные дороги» выявили, что под видом «заказных» автобусов перевозчики осуществляли регулярные рейсы «Тамбов-Москва». Автобусы отправлялись с железнодорожного вокзала и крытого рынка.

Проблему удалось решить активистам совместно с управлением автомобильных дорог и транспорта области. Незаконную стоянку закрыли, а все перевозчики заключили договора с автовокзалом, расположенном на улице Киквидзе.

- Автовокзал в хорошем состоянии, металлоискатели работают исправно, учет пассажиров организован правильно, есть некоторые замечания, которые будут высказаны руководству автовокзала для их дальнейшего устранения, - говорит председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги» Юрий Кузьменко.

ИСТОЧНИК KP.RU