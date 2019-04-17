Тамбовчанам пообещали регулируемый пешеходный переход на улице Гастелло
В Тамбове местные жители добиваются оборудования опасного перекрестка улиц 40 лет Октября и Гастелло пешеходным переходом. Они написали коллективное обращение в общественную приемную партпроекта «Безопасные дороги».
- Единственное правильное и реализуемое решение - это организовать регулируемый пешеходный переход через улицу Гастелло. Для этого необходимо установить пешеходные секции светофоров, снять несколько секций дорожных ограждений, установить необходимые знаки «пешеходный переход» и нанести специальную дорожную разметку», – прокомментировал заместитель председателя комитета городского хозяйства Андрей Игнатов.
Когда именно на пересечении этих улиц появится регулируемый пешеходный переход, не сообщается, в связи с тем, что «для выполнения комплекса работ потребуется некоторое время».
ИСТОЧНИК KP.RU