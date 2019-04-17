Приставы арестовали у тамбовского предпринимателя кастрюли и сковородки

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-17T13:45:54+03:00

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В Тамбове владелец магазина бытовых товаров не спешил оплачивать более 60 тысяч рублей задолженности перед налоговой. Во время рейда в торговую точку, принадлежащую мужчине, судебный пристав-исполнитель изъял у него 4 500 рублей и вручил постановление о запрете проведения расходных операций по кассе в размере 50%. Также были арестованы кастрюли и сковородки на сумму 55 000 рублей.

Если по истечении 10-дневного срока бизнесмен не погасит долг, то его имущество передадут на продажу в специализированную торгующую организацию.

- Управление ФССП России по Тамбовской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения подобных мер принудительного характера, - комментируют в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU