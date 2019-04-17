Почетными гостями Рыбаковского фестиваля в Тамбове станут два московских театра

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-17T13:18:27+03:00

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В Тамбове с 11 по 24 мая пройдет XIII межрегиональный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова. Тамбовчане увидят лучшие постановки известных театров, некоторые из которых впервые приедут в областной центр.

На Рыбаковском фестивале ожидают почетных гостей - два столичных театра. Так, 11 мая театральный форум откроет спектакль «Крик лангусты» Государственного академического театра имени Вахтангова, а 12 мая перед Московский драматический театр «Сфера» покажет тамбовчанам постановку «Кабала святош».

- На этот раз на тамбовской сцене выступят театры из Республики Карелия, Рязани, Иваново, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Самары, Таганрога, Ярославля. Впервые в этом году в конкурсной программе примет участие Тамбовский молодежный театр. Отбирать лучшие актерские работы, чтобы назвать имена Актера и Актрисы России 2019 года, будут известные театральные критики. Возглавит жюри народная артистка РСФСР, лауреат Госпремии, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра имени А.П.Чехова Ольга Яковлева, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Организаторы приготовил для гостей Рыбаковского фестиваля различные сюрпризы, помимо конкурсной программы. Будет расширена география Малого Рыбаковского фестиваля, вновь состоится молодежный проект. Подробности обещают сообщить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU