Более 3,5 тысяч тамбовских подростков будут нести «Вахту памяти»
Сегодня, 17 апреля, на территории Воздвиженского кладбища в Тамбове состоялся торжественный митинг, посвященный открытию Всероссийской «Вахты Памяти — 2019». Участие в мероприятии приняли свыше двухсот студентов колледжей и техникумов региона. Бойцы поисковых отрядов в строю пронесли в руках портреты солдат, чьи имена и судьбы установлены поисковиками.
- На территории Тамбовской области «Вахту памяти» будут нести более 3,5 тысячи мальчишек и девчонок. Волонтерские и строительные отряды продолжат работу по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами. Помогут ветеранам Великой Отечественной войны по ремонту домов и квартир, уборке территории, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Тамбовчане также примут участие во всероссийских поисковых экспедициях сводного поискового отряда «Солдаты памяти», который пройдут на территории Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Орловской, Тверской областей и республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU