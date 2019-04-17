Более 3,5 тысяч тамбовских подростков будут нести «Вахту памяти»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-17T12:51:17+03:00

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Сегодня, 17 апреля, на территории Воздвиженского кладбища в Тамбове состоялся торжественный митинг, посвященный открытию Всероссийской «Вахты Памяти — 2019». Участие в мероприятии приняли свыше двухсот студентов колледжей и техникумов региона. Бойцы поисковых отрядов в строю пронесли в руках портреты солдат, чьи имена и судьбы установлены поисковиками.

- На территории Тамбовской области «Вахту памяти» будут нести более 3,5 тысячи мальчишек и девчонок. Волонтерские и строительные отряды продолжат работу по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами. Помогут ветеранам Великой Отечественной войны по ремонту домов и квартир, уборке территории, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовчане также примут участие во всероссийских поисковых экспедициях сводного поискового отряда «Солдаты памяти», который пройдут на территории Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Орловской, Тверской областей и республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU