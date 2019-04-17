Полицейские вернули тамбовчанину дорогостоящий велосипед, украденный зимой
Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную 21 февраля текущего года. Тогда в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о краже дорогостоящего велосипеда из подъезда от жителя многоквартирного дома на улице Никифоровской.
Выехавшие на место происшествия полицейские провели необходимые оперативно-розыскные действия. Однако злоумышленник не оставил следов, а опрос местных жителей тоже не дал результатов.
Полицейским удалось задержать подозреваемого в многочисленных хищениях 44-летнего жителя областного центра. Во время расследования выяснилось, что именно он украл велосипед. Мужчина дал признательные показания, а похищенный двухколесный транспорт был изъят и возвращен законному владельцу, который, к слову, даже и не ожидал, что его велосипед найдут.
- В настоящее время возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU