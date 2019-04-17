78-летний тамбовчанин случайно спалил соседний дом

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-17T12:08:42+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор 78-летнему жителю Жердевского района. Он признан виновным в уничтожении из-за неосторожного обращения с огнем соседнего дома и надворных построек.

По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, утром 2 мая 2018 года пенсионер поджег сухую траву на огороде у своего дома. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на территории соседнего домовладения, в котором после смерти хозяев длительное время никто не проживал. Попытки пожилого мужчины собственными силами потушить пожар не увенчались успехом. Огонь быстро добрался до надворных построек и домовладения, уничтожив их.

- В результате неосторожных действий подсудимого причинен материальный ущерб на сумму более 314 тысяч рублей (с учетом физического износа уничтоженных строений), - сообщили в прокуратуре. - С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU