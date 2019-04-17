В Тамбовской области задержали двух парней, повредивших чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-17T11:33:00+03:00

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16 апреля в дежурную часть поступило сообщение от жителя села 2-я Гавриловка. Он рассказал полицейским, что поздним вечером его избили незнакомцы и повредили принадлежащий ему автомобиль "ВАЗ 2110". Прибывшие стражи порядка обследовали место происшествия, а также установили подозреваемых.

- Подозреваемыми оказали двое жителей села Пересыпкино-2 - 25-летний и 22-летний парни, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности и состоявшие на учете в полиции. При опросе оба дали признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Виновным грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU