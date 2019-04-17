Тамбовчанка заплатила "чародею из телевизора" 132 тысячи рублей за "снятие порчи"

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-17T11:52:47+03:00

Женщина увидела передачу об экстрасенсах и позвонила по указанному на экране номеру

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя жительница города Рассказово. Женщина пояснила, что на одном из телеканалов увидела, как "экстрасенсы помогают людям". Она позвонила по указанному на экране телефону. В итоге за определенную плату ей пообещали поправить здоровье.

Поверив мошенникам, женщина несколько раз переводила деньги за снятие порчи и приобретение волшебных амулетов. Общая сумма переведенных средств составила 132 тысячи рублей. Почти месяц она наделась, что произойдет чудо, но затем не выдержала и позвонила чародею, мошенник попросил перевести еще деньги. Тогда она обратилась в полицию.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU