Тамбовчанка заплатила "чародею из телевизора" 132 тысячи рублей за "снятие порчи"
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя жительница города Рассказово. Женщина пояснила, что на одном из телеканалов увидела, как "экстрасенсы помогают людям". Она позвонила по указанному на экране телефону. В итоге за определенную плату ей пообещали поправить здоровье.
Поверив мошенникам, женщина несколько раз переводила деньги за снятие порчи и приобретение волшебных амулетов. Общая сумма переведенных средств составила 132 тысячи рублей. Почти месяц она наделась, что произойдет чудо, но затем не выдержала и позвонила чародею, мошенник попросил перевести еще деньги. Тогда она обратилась в полицию.
- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU