2019-04-17T11:52:47+03:00
Происшествия

Тамбовчанка заплатила "чародею из телевизора" 132 тысячи рублей за "снятие порчи"

Женщина увидела передачу об экстрасенсах и позвонила по указанному на экране номеру
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: архив КП, https://www.chel.kp.ru/online/news/1057172/Фото: архив КП, https://www.chel.kp.ru/online/news/1057172/
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя жительница города Рассказово. Женщина пояснила, что на одном из телеканалов увидела, как "экстрасенсы помогают людям". Она позвонила по указанному на экране телефону. В итоге за определенную плату ей пообещали поправить здоровье.

Поверив мошенникам, женщина несколько раз переводила деньги за снятие порчи и приобретение волшебных амулетов. Общая сумма переведенных средств составила 132 тысячи рублей. Почти месяц она наделась, что произойдет чудо, но затем не выдержала и позвонила чародею, мошенник попросил перевести еще деньги. Тогда она обратилась в полицию.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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