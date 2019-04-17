Екатеринбуржец продавал тамбовчанкам безделушки под видом золота

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-17T10:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовские полицейские 16 апреля зарегистрировали два факта мошенничества в областном центре. В дежурную часть тамбовского городского управления обратились две женщины и сообщили, что неизвестный мужчина под видом золотых украшений продал им обычные безделушки из желтого металла.

Выяснилось, что в первом случае к 39-летней жительнице села Донское подошел мужчина в 10:30 у ТЦ «Океан». Он предложил купить у него по дешевке золотой браслет за 5 тысяч рублей. Женщина не раздумывая согласилась, и отдала незнакомцу деньги. Позднее, она тщательно осмотрела покупку вместе с подругами и засомневалась в ее подлинности. Как оказалось, купленный золотой браслет - обычная безделушка из желтого металла.

Также 16 апреля в павильоне «Шаурма» на улице Базарной 21-летней тамбовчанке неизвестный мужчина под видом золотых украшений за 30 тысяч рублей продал аналогичные изделия из желтого металла.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД по г. Тамбову установили личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Екатеринбурга. Мужчина был задержан.

- В дальнейшем выяснилось, что мошенник был не один. Во время совершения преступлений в машине его ждали двое помощников. Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU