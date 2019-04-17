2019-04-17T10:18:57+03:00
Общество

В Тамбовской области на «горячую линию» по переходу на цифровое ТВ поступило свыше 300 звонков

Жителям региона на помощь приходят специально обученные волонтеры
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине с начала апреля работает бесплатная «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевидение, куда уже поступило более 300 звонков. Треть из них - просьбы о добровольческой помощи. Около 40 жителей региона получили помощь от волонтеров по настройке и установке оборудования.

Напомним, что телефон «горячей линии» для жителей Тамбова и Тамбовского района: 78-61-00, для жителей остальных городов и районов области: 8-800-201-1396.

- Хочу призвать людей не ждать 3 июня, когда отключится аналоговое телевидение, а уже сейчас переходить к просмотру цифрового вещания в хорошем качестве и не заметить процесс отключения, - говорит начальник управления информационных технологий, связи и документооборота Андрей Стрельцов.

Тамбовчан предупреждают, что волонтеры помогают настраивать оборудование абсолютно бесплатно, и не берут деньги за установку и покупку антенны. Они настраивают только приобретенное оборудование.

- Важно дождаться звонка, который обязательно должен поступить заявителю - с подтверждением даты и времени прихода волонтеров. Это гарантия не только бесплатного предоставления услуги, но и безопасности визита, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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