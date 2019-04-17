2019-04-17T10:03:43+03:00
Общество

В Тамбов и Мичуринск приедет «Поезд Победы»

Встречающих ожидает насыщенная программа
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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Юго-Восточная железная дорога запускает патриотическую акцию «Поезд Победы». С 22 по 27 апреля ретро-состав посетит крупные станции в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Саратовской и Тамбовской областях. В рамках тура запланированы остановки в Тамбове и Мичуринске.

Свое путешествие ретро-поезд начнет на станции Прохоровка в Белгородской области, а закончит в Воронеже. В Тамбов «Поезд Победы» прибудет 24 апреля в 17 часов 10 минут. На следующий день, в 11 часов дня его ждут во втором по величине городе региона на станции Мичуринск-Уральский.

Как сообщает ЮВЖД, во время каждой остановки запланированы театрализованные реконструкции событий мая 1945 года. В программе: торжественное прибытие «Поезда Победы», литературно-драматическая композиция «Победный май», концертная программа «Синенький скромный платочек», передвижная экспозиция техники военных лет и осмотр вагона-музея.

- Первый «Поезд Победы» отправился в путь 9 мая 1995 года - в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Организаторы приглашают всех желающих принять участие в акции и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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