В Тамбове водитель иномарки сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-17T09:42:11+03:00

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За минувшие сутки, 16 апреля, на территории Тамбовской области госавтоинспекторы зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария произошла в Тамбове на улице Разина.

- Водитель автомобиля «Ssangyong Actyon», 53-летний мужчина, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу и осуществляя при этом поворот налево, допустил наезд на велосипедиста, 40-летнего мужчину, движущегося по главной дороге в крайней правой полосе, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, медики "скорой" оказали ему помощь на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU