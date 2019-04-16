Тамбовская школьница стала призером Всероссийской олимпиады по технологии
В Санкт-Петербурге 14 апреля состоялось торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады по технологии, в котором приняли участие свыше 90 финалистов из 60 регионов России. Состязание прошло для тех школьников, кто успешно справился с заданиями на региональном этапе и набрал необходимое количество баллов, а также для победителей и призеров финала прошлого года.
Олимпиада включала в себя несколько этапов: теоретический тур, обработка швейного изделия, защита проектов. Учащаяся девятого класса школы № 36 города Тамбова Софья Семина стала призером и была отмечена организаторами за самый быстрый пошив клатча.
- В качестве проекта Софья и ее наставник Попова Любовь Людвиговна, учитель технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», подготовили комплект школьной формы «Учиться можно модно», для которого сшили юбку, брюки, рубашку и жакет, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.
Софья уже решила, что после окончания школы будет получать высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Именно на базе данного вуза и проходила олимпиада.
ИСТОЧНИК KP.RU