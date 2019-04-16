2019-04-16T17:57:45+03:00
Общество

3 человека отравились грибами в Тамбовской области

Всех их медикам удалось спасти
Ирина БУРЯКОВА
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За первые три месяца текущего года в Тамбовской области специалисты зарегистрировали три единичных случая отравления грибами - с тремя пострадавшими.

- Случаи отравления грибами имели место в Тамбове и в Мичуринском районе. Летальных исходов не зарегистрировано. Среди пострадавших детей до 14 лет не было, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Заболевшие употребляли консервированные грибы разных ботанических видов урожая 2018 года, приготовленные в домашних условиях и с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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