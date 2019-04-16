3 человека отравились грибами в Тамбовской области
Всех их медикам удалось спасти
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За первые три месяца текущего года в Тамбовской области специалисты зарегистрировали три единичных случая отравления грибами - с тремя пострадавшими.
- Случаи отравления грибами имели место в Тамбове и в Мичуринском районе. Летальных исходов не зарегистрировано. Среди пострадавших детей до 14 лет не было, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.
Заболевшие употребляли консервированные грибы разных ботанических видов урожая 2018 года, приготовленные в домашних условиях и с нарушениями.
ИСТОЧНИК KP.RU