Тамбовские школьники могут направить письмо губернатору до середины лета

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-16T17:29:21+03:00

И поразмышлять в нем на определенную тему

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В Тамбовской области стартовал традиционный эпистолярный конкурс «Письмо губернатору». Отправить свои сочинения на конкурс могут ребята в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие на территории региона. В этот раз школьникам предлагают поразмышлять на тему «Если бы я был губернатором».

- Работы должны быть отправлены по почте до 15 июля (по почтовому штемпелю) на адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 114, каб. 34, УФПС Тамбовской области - филиал ФГУП «Поста России» с пометкой «Письмо губернатору», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

На конкурс принимаются работы, распечатанные или написанные от руки. В письме необходимо указать название работы, фамилию, имя, отчество автора, дату рождения, место учебы, почтовый адрес с индексом и контактный телефон.

Жюри обратит внимание на самобытность авторов, самостоятельность мышления, творческий подход и грамотность.

- Конкурс «Письмо губернатору» проводится уже более 10 лет, - отмечают в ведомстве.- Его цель - возрождение эпистолярного жанра, патриотическое воспитание молодых тамбовчан, раскрытие профессионального и творческого потенциала молодежи, а также популяризация истории Тамбовщины. В прошлом году на конкурс поступило порядка 750 писем от ребят со всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU