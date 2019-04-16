В Мичуринск приедет легендарная рок-группа «Монгол Шуудан»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-16T17:29:41+03:00

Музыкальный фестиваль «Рок-Яблоко» пройдет в наукограде во второй раз Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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Хедлайнером второго ежегодного музыкального фестиваля «Рок-Яблоко» в наукограде станет известная советская и российская рок-группа анархистского направления «МОНГОЛ ШУУДАН». Также на площади имени И. В. Мичурина 3 мая выступят «МАСТЕР» (Москва), «ОБЕ-РЕК» (Москва), «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (Москва), «ВОЛЧЬЯ СОТНЯ» (Москва), «ПЛАМЯ В НАС» (Саратов), «SmoLKIDS» (Смоленск), «5 СТИХИЙ» (Мичуринск), «DIATERA» (Мичуринск), «СКВОРЦЫ СТЕПАНОВА» (Санкт-Петербург), ПАВЕЛ МИХНОВ(Мичуринск), «БОЛЬШЕ ЛУНЫ» (Москва).

- Это мероприятие будет уже четвертым в серии фестивалей музыкального направления. Осенью 2017 года в городе прошел фестиваль «Яблоко шансона», в марте 2018 на сцене ДК «Авангард» фестиваль легенд ВИА и ретро музыки «Ретро-Яблоко», а в сентябре 2018 года в Мичуринске был проведен первый фестиваля живой музыки «Рок-Яблоко». Организатором всех фестивалей является ООО «Мичуринск-Фильм» и администрация г. Мичуринск Тамбовской области, РИА «Без границ» и «Мичуринский ГАУ», - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Время проведения фестиваля — с 14:00 до 23:00, вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU